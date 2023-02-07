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ФБР заарештувало двох підозрюваних, які планували блекаут у США

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Балтімор, Вівторок 07 лютого 2023 02:34
ФБР заарештувало двох підозрюваних, які планували блекаут у США Фото: ФБР заарештувало двох підозрюваних, які планували блекаут у США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

ФБР заарештувало двох людей, запобігши запланованій ними атакі на електромережу Балтімора, повідомили офіційні особи в понеділок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Китаю.

Підозрювані, Брендон Рассел із Флориди та Сара Кленденіел із Меріленду, були взяті під варту минулого тижня, повідомили офіційні особи на брифінгу у понеділок. ФБР заявило, що змова мала расистське підґрунтя, але не повідомило подробиць.

За даними перепису населення, близько 62% жителів міста Балтімор – афроамериканці.

Рассел є засновником неонацистської групи Atomwaffen Division, яка прагне наблизити крах цивілізації, згідно з даними Southern Poverty Law Center, організації захисту цивільних прав, яка займається моніторингом угруповань, що пропагують ідеологію расової ненависті.

Кленденіел і Рассел планували обстріляти кілька електричних підстанцій у районі Балтімора з метою «повністю знищити все місто», але завдяки діям правоохоронних органів їм не вдалося вчинити задумане, заявив на прес-брифінгу Ерек Баррон, прокурор окружного суду штату Меріленд.

"Обвинувачені не просто планували, а робили кроки для виконання своїх загроз і досягнення своїх екстремістських цілей", - сказав Томас Собочинський, який очолює відділення ФБР у Балтіморі.

За словами офіційних осіб, Рассел брав участь у змові з метою скоєння атак на об'єкти критичної інфраструктури принаймні з червня 2022 року до теперішнього часу.

Арешти пішли за недавніми проявами вандалізму на електричних підстанціях, що призвели до перебоїв з подачі електроенергії в деяких інших штатах, включаючи Північну Кароліну, Південну Кароліну та Вашингтон.

Мотиви цих нападів невідомі. Собочинськи сказав, що ФБР не відомо про будь-які зв'язки між двома підозрюваними, заарештованими в рамках передбачуваної змови в Балтіморі, і нападами на об'єкти електричної інфраструктури в інших місцях.

Раніше в Північній Кароліні невідомі відкрили вогонь двома електричними підстанціями, частина округу виявилася знеструмлена. Влада назвала інцидент цілеспрямованою атакою.

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