ФБР арестовало двух человек, предотвратив планировавшуюся ими атаку на электросеть Балтимора, сообщили официальные лица в понедельник.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.

Подозреваемые, Брэндон Рассел из Флориды и Сара Клендэниэл из Мэриленда, были взяты под стражу на прошлой неделе, сообщили официальные лица на брифинге в понедельник. ФБР заявило, что заговор имел расистскую подоплеку, но не сообщило подробностей.

Согласно данным переписи населения, около 62% жителей города Балтимор – афроамериканцы.

Рассел является основателем неонацистской группы Atomwaffen Division, которая стремится приблизить крах цивилизации, согласно данным Southern Poverty Law Center, организации по защите гражданских прав, которая занимается мониторингом группировок, пропагандирующих идеологию расовой ненависти.

Клендэниел и Рассел планировали обстрелять несколько электрических подстанций в районе Балтимора с целью «полностью уничтожить весь город», но, благодаря действиям правоохранительных органов, им не удалось совершить задуманное, заявил на пресс-брифинге Эрек Баррон, прокурор окружного суда штата Мэриленд.

"Обвиняемые не просто планировали, а предпринимали шаги для выполнения своих угроз и достижения своих экстремистских целей", – сказал Томас Собочински, возглавляющий отделение ФБР в Балтиморе.

По словам официальных лиц, Рассел участвовал в заговоре с целью совершения атак на объекты критической инфраструктуры, по крайней мере, с июня 2022 года по настоящее время.

Аресты последовали за недавними проявлениями вандализма на электрических подстанциях, приведших к перебоям с подачи электроэнергии в некоторых других штатах, включая Северную Каролину, Южную Каролину и Вашингтон.

Мотивы этих нападений неизвестны. Собочински сказал, что ФБР не известно о каких-либо связях между двумя подозреваемыми, арестованными в рамках предполагаемого заговора в Балтиморе, и нападениями на объекты электрической инфраструктуры в других местах.

Ранее в Северной Каролине неизвестные открыли огонь по двум электрическим подстанциям, часть округа оказалась обесточена. Власти назвали инцидент целенаправленной атакой.

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