ФБР возбудило 160 дел после беспорядков в Вашингтоне

Федеральное бюро расследований США возбудило 160 дел в связи со штурмом Капитолия 6 января. Напомним, что во время беспорядков нашли также бомбы.

Об этом сообщает Reuters.

По словам руководителя офиса ФБР в Вашингтоне Стивена Д’Антунио, в адрес бюро направлено более 100 тысяч фото и видео с места событий. И.о. прокурора округа Колумбия Майкл Шервин сказал, что Минюст установил более 170 подозреваемых, более чем 70 из них уже предъявлены обвинения.

Напомним, на прошлой неделе акция протеста сторонников 45-го президента США Дональда Трампа переросла в беспорядки и прорыв в Капитолий. Во время беспорядков правоохранители обнаружили две самодельные бомбы, одну из них - вблизи офиса Республиканской партии.

После чего ФБР также проверяет информацию о намерениях убийства конгрессменов во время беспорядков в Вашингтоне.