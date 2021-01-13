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ФБР порушило 160 справ після заворушень у Вашингтоні

Автор: Даша Харченко

Федеральне бюро розслідувань США порушило 160 справ у зв'язку зі штурмом Капітолію 6 січня. Нагадаємо, що під час заворушень також знайшли бомби.

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Про це повідомляє Reuters.

За словами керівника офісу ФБР у Вашингтоні Стівена Д'Антуніо, на адресу бюро направлено понад 100 тисяч фото та відео з місця подій. В. о. прокурора округу Колумбія Майкл Шервін сказав, що Мін'юст встановив понад 170 підозрюваних, понад 70 з них вже пред'явлені звинувачення.

Нагадаємо, минулого тижня акція протесту прихильників 45-го президента США Дональда Трампа переросла у заворушення і прорив в Капітолій. Під час заворушень правоохоронці виявили два саморобні бомби, одну з них - поблизу офісу Республіканської партії.

Після чого ФБР також перевіряє інформацію про наміри вбивства конгресменів під час заворушень у Вашингтоні.

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