ФБР веде розслідування проти Коломойського, - The Daily Beast

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойський підозрюється у можливих фінансових злочинах

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США розслідує можливі фінансові злочини з боку олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Daily Beast.

Видання з посиланням на три джерела стверджує, що ФБР розслідує справу проти Коломойського. В зокрема, бюро вивчає можливі фінансові злочини, в тому числі відмивання грошей. За даними джерел, розслідування має широкомасштабний характер і триває вже досить давно. У той же час Коломойському досі не висунули обвинувачення, а його адвокат заперечує будь-які порушення.

"Коломойський категорично заперечує, що він відмивав будь-які кошти в Сполучених Штатах і крапка. Він бізнесмен. Його банк захопив уряд, стверджуючи, що банк був на межі катастрофи. Ця інформація виявилася хибною", - зазначив адвокат з юридичної фірми Ashcroft Майк Салліван.

За даними інших ЗМІ, в розслідуванні також бере участь прокуратура північного округу Огайо, оскільки у Коломойського там є інвестиції. Правоохоронні органи відзначають, що проживання олігарха в Тель-Авіві (Ізраїль) може ускладнити спроби видачі американській стороні.

Нагадаємо, раніше Коломойський в інтерв'ю BBC заявив, що не розглядає вибори президента України 2019 як можливість "помститися" за націоналізацію ПриватБанку.

Відзначимо, олігарха пов'язують з кандидатом в президенти Володимиром Зеленським, хоча в штабі самого кандидата заявляли, що вибудовують кампанію таким чином, щоб дистанціюватися від Коломойського.

