В ФБР уволили агента, обещавшего помешать Трампу стать президентом США

Петер Строк является третим высокоставленным человеком, которого уволили при Трампе

В Федеральном бюро расследований (ФБР) уволили агента Питера Строка, который в личной переписке критиковал Дональда Трампа, когда тот был еще кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил адвокат Строка Эйтан Голмэн, передает Reuters.

На сегодня Строк является третьим высокопоставленным человеком, которого уволят из ФБР во время правления Трампа, включая бывшего режиссера Джеймса Коми.

Как стало известно The Washington Post, Строк вел переписку с юристом ФБР Лизой Пейдж, с которой у агента были романтические отношения. В частности, в августе 2016 года на вопрос Пейдж, станет ли Трамп президентом, Строк ответил: "Нет. Мы его остановим".

В Министерстве юстиции США решили, что такие сообщения демонстрируют предвзятость Строка в отношении Трампа, а также готовность агента повлиять на "перспективы его победы на выборах".

Питер Строк проработал в ФБР 22 года. Он входил в команду спецпрокурора Роберта Мюллера, расследувавшей вмешательство России в выборы президента США в 2016 году. Мюллер отстранил Строка от расследования летом 2017 года, после того, как стало известно о его переписке с Пейдж.

Напомним, президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter о том, что считает, что прежнее руководство ФБР нанесло непоправимый ущерб для репутации бюро. "Сможет ли ФБР восстановить свою когда-то звездную репутацию, так испорченную Джеймсом Коми, Эндрю МакКейбом, Питером Сроком и его любовницей, прекрасной Лизой Пейдж и другими высокопоставленными топ-чиновниками, которые уже уволены? Много отличных сотрудников и сотрудниц ФБР пострадали из-за этих клоунов и неудачников ", - отметил Трамп.