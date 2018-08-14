У ФБР звільнили агента, який обіцяв перешкодити Трампу стати президентом США

Петер Рядків є третім высокоставленным людиною, якого звільнили за Трампа

У Федеральному бюро розслідувань (ФБР) звільнили агента Пітера Строка, який в особистому листуванні критикував Дональда Трампа, коли той був ще кандидатом у президенти Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив адвокат Рядок Ейтан Голмэн, передає Reuters.

На сьогодні Строк є третім високопоставленою людиною, яку звільнять з ФБР під час правління Трампа, включаючи колишнього режисера Джеймса Комі.

Як стало відомо The Washington Post, Строк вів листування з юристом ФБР Лізою Пейдж, з якою у агента були романтичні стосунки. Зокрема, в серпні 2016 року на питання Пейдж, стане Трамп президентом, Строк відповів: "Ні. Ми його зупинимо".

У Міністерстві юстиції США вирішили, що такі повідомлення демонструють упередженість Строка щодо Трампа, а також готовність агента вплинути на "перспективи його перемоги на виборах".

Пітер Строк пропрацював у ФБР 22 роки. Він входив в команду спецпрокурора Роберта Мюллера, расследувавшей втручання Росії у вибори президента США в 2016 році. Мюллер усунув Строка від розслідування влітку 2017 року, після того, як стало відомо про його листування з Пейдж.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Twitter про те, що вважає, що колишнє керівництво ФБР завдало невиправної шкоди для репутації бюро. "Чи зможе ФБР відновити свою колись зоряну репутацію, так зіпсовану Джеймсом Комі, Ендрю Маккейбом, Пітером Строком і його коханкою, прекрасною Лізою Пейдж та іншими високопоставленими топ-чиновниками, які вже звільнені? Багато відмінних співробітників та співробітниць ФБР постраждали через цих клоунів та невдах", - зазначив Трамп.