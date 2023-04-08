ФБР у соцмережах вербує росіян, щоб допомогти США протистояти агресії РФ, - Fox News

У Facebook та Twitter розмістили відео, в якому слухачів закликають допомагати ФБР протидіяти Кремлю.

"Схоже, ФБР запустило свою програму у соціальних мережах у лютому, намагаючись спонукати росіян відмовитися від підтримки агресії Кремля та російського диктатора Володимира Путіна", - йдеться у матеріалі.

Колишній глава резидентури ЦРУ у Москві Ден Хоффман сказав, що повідомлення у соціальних мережах було різким і воно може допомогти ФБР та країні протистояти російській агресії.

"ФБР реагує на сучасність, коли молоді люди постійно перебувають у соціальних мережах. Воно намагається закинути широку мережу та отримати велику віддачу, залучаючи більше потенційних кандидатів для шпигунства на користь США", - сказала колишній офіцер розвідки Управління військової розвідки з російської доктрини та стратегії Ребека Кофлер.