ФБР в соцсетях вербует россиян, чтобы помочь США противостоять агрессии РФ, - Fox News

В Facebook и Twitter разместили видео, в котором слушателей призывают помогать ФБР противодействовать Кремлю.

"Похоже, ФБР запустило свою программу в социальных сетях в феврале, пытаясь побуждать россиян отказаться от поддержки агрессии Кремля и российского диктатора Владимира Путина", - говорится в материале.

Бывший глава резидентуры ЦРУ в Москве Дэн Хоффман сказал, что сообщение в социальных сетях было резким и может помочь ФБР и стране противостоять российской агрессии.

"ФБР реагирует на современность, когда молодые люди постоянно находятся в социальных сетях. Оно пытается забросить широкую сеть и получить большую отдачу, привлекая больше потенциальных кандидатов для шпионажа в пользу США", - сказала бывший офицер разведки Управления военной разведки по российской доктрине и стратегии Ребекка Кофлер.