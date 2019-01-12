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ФБР через "шатдаун" відправило у відпустку майже 5 тис. працівників

Новини » Суспільство    12.01.2019 - 08:05
ФБР через "шатдаун" відправило у відпустку майже 5 тис. працівників
Фото: ФБР (FBI.gov)

У ФБР називають "шатдаун" загрозою нацбезпеці США

Через часткове припинення роботи федеральних відомств США ("шатдаун") майже 5 тисяч співробітників Федерального бюро розслідувань відправлені в неоплачувану відпустку. Про це заявив президент Асоціації агентів ФБР Том О'Коннор, передає РБК-Україна з посиланням на Defense One.

З його слів, в неоплачуваній відпустці перебувають спецагенти ФБР, аналітики розвідки, адвокати та інші працівників, і скорочення штату відомства позначається на виконанні його критично важливих функцій.

Наголошується, що "шатдаун", який став найтривалішим в історії США, становить серйозну загрозу національній безпеці Сполучених Штатів.

Так, за даними Департаменту національної безпеки США, були звільнені більш як половина співробітників новоствореного Агентства з кібербезпеки і безпеки інфраструктури, яке має захищати критично важливу інфраструктуру країни.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах часткове припинення роботи федерального уряду США може позначитися на безпеці авіаперевезень у країні, оскільки все більше агентів безпеки відмовляються працювати без заробітної плати.

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