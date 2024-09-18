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ФБР розслідує листи з погрозами, надіслані представникам виборчих комісій

Середа 18 вересня 2024 03:43
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ФБР розслідує листи з погрозами, надіслані представникам виборчих комісій Фото: ФБР розслідує листи з погрозами представникам виборчих комісій США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Сполучених Штатах Америки представники виборчих комісій шести штатів отримали листи з погрозами. ФБР та Служба поштової інспекції розслідує дані випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Як розповів американським ЗМІ високопоставлений представник правоохоронних органів, наразі в жодному з пакунків, що отримали поштою представники виборчих органів щонайменше в шести штатах, не було виявлено жодного небезпечного матеріалу.

Між тим у ФБР закликали виборчі комісії США бути пильними після того, як листи з погрозами, що містять підозрілі речовини, були надіслані в офіси кількох державних секретарів по всій країні.

Зазначається, що "мішенями" невідомих відправників стали державні секретарі, офіси генерального прокурора та виборчі офіси штатів у Небрасці, Айові, Канзасі, Теннессі, Вайомінгу та Оклахомі.

У зворотній адресі на пакунках як ідентифікація відправника було вказане "U.S.T.E.A.", що означає "Армія знищення зрадників США".

Вчора через такий випадок у Канзасі вчора було евакуйовано офіс держсекретаря, а також офіси в Айові та Оклахомі.

У заяві ФБР вказується, що Бюро "працює з нашими партнерами, щоб визначити, скільки листів було надіслано, особу або осіб, відповідальних за листи, і мотиви листів".

У спільному повідомленні від ФБР та Служби поштової інспекції США наголошується, що "правоохоронні органи старанно працюють над перехопленням будь-яких додаткових листів до їх доставки".

Що стосується рекомендацій до виборчих органів через пакунки, американські правоохоронці заявляють, що "усі підозрілі речовини слід розглядати як потенційно небезпечні, і з ними потрібно поводитись відповідно до встановлених протоколів безпеки".

Також у ФБР заявили, що працюють над встановленням загальної кількості надісланих листів.

Зазначимо, що погрози у США виборчим чиновникам надійшли всього за кілька тижнів до того, як американці підуть на дільниці 15 листопада для голосування на виборах президента.

Також повідомлялося, що 11 серпня у штабі кандидата в президенти США Дональда Трампа заявили, що їхні комп'ютери були зламані.

Перед тим у звіті Google від 13 червня йшлося про те, що Іран у рамках тривалої фішингової атаки атакував близько десятка людей, пов'язаних і Байденом, Гарріс та Трампом. Пізніше стало відомо, що ФБР проводить розслідування щодо зламування хакерами виборчих штабів кандидатів у президенти США.

Додамо, представники розвідки США впевнені, що Іран несе відповідальність за злом і спроби злому комп’ютерів передвиборчих штабів кандидатів у президенти Дональда Трампа та Камали Гарріс.

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