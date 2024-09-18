ФБР расследует письма с угрозами, направленные представителям избирательных комиссий
В Соединенных Штатах Америки представители избирательных комиссий шести штатов получили письма с угрозами. ФБР и Служба почтовой инспекции расследуют данные случаи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Как рассказал американским СМИ высокопоставленный представитель правоохранительных органов, в настоящее время ни в одном из пакетов, полученных почтой представителей избирательных органов по меньшей мере в шести штатах, не было обнаружено никакого опасного материала.
Между тем в ФБР призвали избирательные комиссии США быть бдительными после того, как письма с угрозами, содержащими подозрительные вещества, были направлены в офисы нескольких государственных секретарей по всей стране.
Отмечается, что "мишенями" неизвестных отправителей стали государственные секретари, офисы генерального прокурора и избирательные офисы штатов в Небраске, Айове, Канзасе, Теннесси, Вайоминге и Оклахоме.
В обратном адресе на пакетах как идентификация отправителя было указано "U.S.T.E.A.", что означает "Армия уничтожения предателей США".
Вчера из-за такого случая в Канзасе вчера были эвакуированы офис госсекретаря, а также офисы в Айове и Оклахоме.
В заявлении ФБР указывается, что Бюро "работает с нашими партнерами, чтобы определить, сколько писем было отправлено, лицо или лиц, ответственных за письма, и мотивы писем".
В совместном сообщении от ФБР и Службы почтовой инспекции США отмечается, что "правоохранительные органы усердно работают над перехватом каких-либо дополнительных писем до их доставки".
Что касается рекомендаций в избирательные органы через свертки, американские правоохранители заявляют, что "все подозрительные вещества следует рассматривать как потенциально опасные, и с ними нужно обращаться в соответствии с установленными протоколами безопасности".
Также в ФБР заявили, что работают над установлением общего количества отправленных писем.
Отметим, что угрозы США избирательным чиновникам поступили всего за несколько недель до того, как американцы пойдут на участки 15 ноября для голосования на выборах президента.
Также сообщалось, что 11 августа в штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа заявили, что их компьютеры были сломаны.
Перед этим в отчете Google от 13 июня говорилось о том, что Иран в рамках продолжительной фишинговой атаки атаковал около десятка людей, связанных и Байденом, Гаррисом и Трампом. Позже стало известно, что ФБР проводит расследование по взлому хакерами избирательных штабов кандидатов в президенты США.
Добавим, представители разведки США уверены, что Иран несет ответственность за взлом и попытки взлома компьютеров предвыборных штабов кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис.
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