ФБР розкрило нові подробиці замаху на Трампа

Федеральне бюро розслідувань США розкрило нові подробиці замаху на колишнього президента США Дональда Трампа. Виявилось, що під час підготовки замаху злочинець вивчав деталі вбивства експрезидента США Джона Кеннеді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Відповідно до аналізу ФБР ноутбука потенційного вбивці Трампа Томаса Метью Крукса, останній перед замахом дослідив, як далеко був Лі Гарві Освальд, коли він застрелив президента Джона Ф. Кеннеді в 1963 році.

Пошуковий запит був зафіксований 6 липня, у той самий день, коли було оголошено про мітинг Трампа.

"6 липня він виконав пошуковий запит у Google: "Як далеко був Освальд від Кеннеді... Це пошук, очевидно, важливий з точки зору його душевного стану.. Це той самий день, коли він, здається, зареєструвався на мітинг Батлера", - сказав директор ФБР Крістофер Рей юридичному комітету Палати представників.

Рей також розповів, що "близько 4 години дня" стрілець Томас Метью Крукс "керував безпілотником у районі" мітингу, приблизно у 200 ярдах від сцени.

Дрон був у повітрі приблизно 11 хвилин, і слідчі вважають, що Крукс дивився пряму трансляцію з дрона на своєму телефоні. Раніше було відомо, що дрон знайшли в його машині після стрілянини.

Крім того, Крукс мав дві вибухівки у своїй машині під час пострілу та одну у своєму будинку, але, ймовірно, не мав можливості підірвати їх з даху, де він був убитий, свідчив Рей.

"Схоже, що через позицію ввімкнення/вимкнення приймачів, якби він спробував підірвати ці пристрої з даху, це б не спрацювало", - сказав Рей.