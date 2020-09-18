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ФБР: Россия использует дезинформацию, чтобы подорвать кампанию Байдена

Автор: Инна Собора

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия вмешивается в президентские выборы в США в 2020 году постоянным потоком дезинформации. Она направлена на кандидата от демократов Джо Байдена.

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Об этом пишет Reuters.

По словам Рэя, российское вмешательство подрывает доверие американцев к избирательному процессу.

"Москва также пытается подорвать то, что она считает антироссийским истеблишментом США", заявил глава Федерального бюро расследований комитету внутренней безопасности Палаты представителей, возглавляемому демократами.

Он сказал, что его больше всего беспокоит "постоянная барабанная дробь дезинформации", которая, как он опасался, может подорвать уверенность в результатах выборов 2020 года.

Ранее Microsoft заявила о кибератаках из России, Китая и Ирана на штабы Трампа и Байдена.

РБК-Украина писало, что иностранные противники США, в том числе Россия и Китай, пытаются незаконно влиять на политические процессы в стране.

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