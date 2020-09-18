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ФБР: Росія використовує дезінформацію, щоб підірвати кампанію Байдена

Автор: Инна Собора

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що Росія втручається в президентські вибори в США в 2020 році постійним потоком дезінформації. Вона спрямована на кандидата від демократів Джо Байдена.

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Про це пише Reuters.

За словами Рея, російське втручання підриває довіру американців до виборчого процесу.

"Москва також намагається підірвати те, що вона вважає антиросійської істеблішментом США", заявив глава Федерального бюро розслідувань комітету внутрішньої безпеки Палати представників, очолюваному демократами.

Він сказав, що його найбільше турбує "постійна барабанний дріб дезінформації", яка, як він побоювався, може підірвати впевненість у результатах виборів 2020 року.

Раніше Microsoft заявила про кібератаки з Росії, Китаю та Ірану на штаби Трампа і Байдена.

РБК-Україна писало, що іноземні противники США, в тому числі Росія і Китай, намагаються незаконно впливати на політичні процеси в країні.

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