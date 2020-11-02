ФБР расследует автоинцидент с участием сторонников Трампа и Байдена

Фото: Джо Байден и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

В США Федеральное бюро расследований (ФБР) начало расследование опасной ситуации на дороге с участием сторонников президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и кандидата в президенты Джо Байдена. Инцидент произошел на одной из автомагистралей в Техасе.

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, несколько пикапов сторонников Трампа на участке между Сан-Антонио и Остином окружили автобус штаба Байдена, пытаясь замедлить его и вытолкнуть с проезжей части. Отмечается, что в тот момент Байден не находился в автобусе.

Кроме того, сам президент США за считанные дни до выборов опубликовал в Twitter видеоролик, на котором автобус штаба Байдена едет по шоссе в окружении пикапов и джипов с флагами кампании Трампа.

Напомним, накануне Трамп обвинил Байдена в планах объявить многолетний карантин в США.

Также РБК-Украина сообщало, за два дня голосования на выборах США демократ Джо Байден опережает президента Дональда Трампа на фоне глубокой обеспокоенности избирателей пандемией коронавируса. Однако Трамп сохраняет надежды на победу благодаря высоким шансам в колеблющихся штатах.