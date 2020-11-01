ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Байден опережает Трампа в опросах перед голосованием на выборах в США

Воскресенье 01 ноября 2020 14:58
Байден опережает Трампа в опросах перед голосованием на выборах в США
Фото: Джо Байден и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Выборы в США пройдут 3 ноября, и Трамп сохраняет шансы переизбраться на второй срок

За два дня голосования на выборах в США демократ Джо Байден опережает президента Дональда Трампа на фоне глубокой обеспокоенности избирателей пандемией коронавируса. Однако Трамп сохраняет надежды на победу благодаря высоким шансам в колеблющихся штатах.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Национальное преимущество Байдена над президентом-республиканцем в последние месяцы остается относительно стабильным, поскольку кризис здравоохранения продолжается. В последнем опросе Reuters/Ipsos, проведенном 27-29 октября, он получает 51% против 43%.

Но Трамп по-прежнему близок к Байдену в достаточных количествах штатов, чтобы дать ему 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для переизбрания на второй срок. Опросы Reuters/Ipsos показывают, что гонка сохраняет высокий накал во Флориде, Северной Каролине и Аризоне.

Трамп также отстает на пять пунктов в Пенсильвании и на девять очков в Мичигане и Висконсине, трех других штатах, которые помогли ему одержать победу в Коллегии выборщиков в 2016 году над демократом Хиллари Клинтон, которая выиграла всенародное голосование.

Но даже без Мичигана и Висконсина Трамп может снова победить, если ему будут принадлежать все остальные штаты, где он выиграл в 2016 году.

Байден и Трамп использовали совершенно разные подходы к борьбе с COVID-19, в результате которого умерло более 227 тыс. человек в Соединенных Штатах и было потеряны миллионы рабочих мест. Трамп неоднократно преуменьшал угрозу и обещал, что она скоро уйдет, в то время как Байден пообещал уделять приоритетное внимание более строгим усилиям по ее сдерживанию.

Более трех четвертей взрослых американцев говорят, что они лично обеспокоены кризисом в области здравоохранения, и почти 60% не одобряют то, как Трамп отреагировал на него, показывают опросы Reuters/Ipsos.

Подробнее о выборах в США читайте в материале РБК-Украина "Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США".

Напомним, по данным опроса Reuters/Ipsos, большинство населения США готово принять любой результат президентских выборов, вне зависимости от того, поддерживают ли они Дональда Трампа, или Джо Байдена.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикивыборыДональд Трамп

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь