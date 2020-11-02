ФБР розслідує автоінцидент за участю прихильників Трампа і Байдена

Фото: Джо Байден і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)

У США Федеральне бюро розслідувань (ФБР) розпочало розслідування небезпечної ситуації на дорозі за участю прихильників президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і кандидата в президенты Джо Байдена. Інцидент стався на одній з автомагістралей у Техасі.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, у передвиборчому штабі демократа заявили, що кілька пікапів прихильників Трампа на ділянці між Сан-Антоніо та Остіном оточили автобус штабу Байдена, намагаючись уповільнити його і виштовхнути з проїжджої частини. Зазначається, що у той момент Байден не перебував в автобусі.

Крім того, сам президент США за лічені дні до виборів опублікував у Twitter відеоролик, на якому автобус штабу Байдена їде по шосе в оточенні пікапів і джипів з прапорами кампанії Трампа.

Нагадаємо, напередодні Трамп звинуватив Байдена в планах оголосити багаторічний карантин в США.

Також РБК-Україна повідомляло, за два дні голосування на виборах до США демократ Джо Байден випереджає президента Дональда Трампа на тлі глибокої стурбованості виборців пандемією коронавірусу. Однак Трамп зберігає надії на перемогу завдяки високим шансам в коливних штатах.