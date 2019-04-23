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ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Новости » Общество    23.04.2019 - 13:44
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Иллюстративное фото (FBI.gov)

Данные о бегстве Гитлера в Аргентину невозможно проверить

Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассекретило документы с показаниями о якобы побеге немецкого фюрера Адольфа Гитлера в Аргентину после поражения Третьего рейха во Второй мировой войне в 1945 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ФБР.

В частности, в документах приводятся показания неназванного человека, который утверждал, что помогал аргентинским чиновникам спрятать Гитлера. В то же время ФБР отмечает, что полученную информацию невозможно проверить.  

Согласно показаниям, этот человек встретил Гитлера и его окружение, когда они прибыли в страну на двух подлодках спустя две с половиной недели после падения Берлина. Утверждается, что якобы с Гитлером прибыли две женщины, врач и несколько мужчин. После этого немецкого фюрера прятали на ранчо у подножья Южных Анд.

Также в показаниях говорится о том, что Гитлер якобы страдал от астмы и язвы и еще до прибытия в Аргентину сбрил усы.

По официальной версии, которая основывается на показаниях свидетелей, допрошенных органами контрразведки СССР и союзников, 30 апреля 1945 года Гитлер вместе с женой Евой Браун совершили самоубийство в бункере в окруженном Берлине.

Напомним, в 2013 году в Берлине на 97-м году жизни умер личный телохранитель Гитлера Рохус Миш. В апреле 1945 года Миш постоянно находился в бункере фюрера и был свидетелем последних часов жизни нацистского вождя. После поражения Германии он был схвачен советскими войсками и провел восемь лет в ГУЛАГе, после чего был освобожден.

 

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