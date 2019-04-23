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ФБР розсекретило показання про втечу Гітлера до Аргентини

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 13:44
ФБР розсекретило показання про втечу Гітлера до Аргентини
Ілюстративне фото (FBI.gov)

Дані про втечу Гітлера до Аргентини неможливо перевірити

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США розсекретило документи з показаннями про нібито втечу німецького фюрера Адольфа Гітлера до Аргентини після поразки Третього рейху у Другій світовій війні в 1945 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ФБР.

Зокрема, в документах наводяться свідчення неназваної особи, яка стверджувала, що допомагала аргентинським чиновникам заховати Гітлера. У той же час ФБР зазначає, що отриману інформацію неможливо перевірити.

Згідно з показаннями, ця людина чоловік зустріла Гітлера і його оточення, коли вони прибули до країни на двох підводних човнах за два з половиною тижні після падіння Берліна. Стверджується, що нібито з Гітлером прибули дві жінки, лікар і кілька чоловіків. Після цього німецького фюрера переховували на ранчо біля підніжжя Південних Анд.

Також у свідченнях йдеться про те, що Гітлер нібито страждав від астми і виразки і ще до прибуття до Аргентини збрив вуса.

Згідно офіційної версії, що ґрунтується на показаннях свідків, допитаних органами контррозвідки СРСР і союзників, 30 квітня 1945 року Гітлер разом з дружиною Євою Браун вчинили самогубство в бункері в оточеному Берліні.

Нагадаємо, у 2013 році в Берліні на 97-му році життя помер особистий охоронець Гітлера Рохус Міш. У квітні 1945 року Міш постійно перебував у бункері фюрера і був свідком останніх годин життя нацистського вождя. Після поразки Німеччини він був схоплений радянськими військами і провів вісім років у ГУЛАГу, після чого був звільнений.

 

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