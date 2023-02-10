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ФБР проводить аналіз уламків китайського аеростата: що відомо

Фото: ФБР проводить аналіз знайдених уламків китайського аеростату (twitter.com/WarMonitors)
Автор: Артур Родивилов

ФБР виявило лише обмежені речові докази з китайської повітряної кулі-шпигуна, збитої в океан, і поки не отримало достатньо інформації для оцінки його розвідувальних можливостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційні особи заявили, що ФБР досі не має доступу до більшої частини "корисного навантаження" повітряної кулі, де знаходилася більша частина бортової електроніки.

ФБР заявило, що більшість доказів залишається під водою, і що воно почало знешкоджувати деякі з останків, видаляючи сіль і морську воду.

"Ми не виявили будь-яких енергетичних чи агресивних матеріалів", - сказав один зі співробітників ФБР, коли його запитали, чи були виявлені якісь вибухові речовини.

Чиновники ФБР заявили, що вони поки немає інформації про те, де були виготовлені деякі компоненти повітряної кулі, але виявлені докази можуть бути використані з розвідувальною метою або для можливих кримінальних звинувачень.

Нагадаємо, США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю, яку вважали розвідувальним апаратом.

Пізніше американські військові заявили, що ведуть пошук залишків китайського розвідувального аеростата, збитого в суботу ВПС США. Його хочуть вивчити наявність шпигунських технологій Китаю.

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