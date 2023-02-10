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ФБР проводит анализ обломков китайского аэростата: что известно

Фото: ФБР проводит анализ найденных обломков китайского аэростата (twitter.com/WarMonitors)
Автор: Артур Родивилов

ФБР обнаружило лишь ограниченные вещественные доказательства с китайского воздушного шара-шпиона, сбитого в океан, и пока не получило достаточно информации для оценки его разведывательных возможностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальные лица заявили, что у ФБР до сих пор нет доступа к большей части "полезной нагрузки" воздушного шара, где находилась большая часть бортовой электроники.

ФБР заявило, что большая часть улик остается под водой, и что оно начало обезвреживать некоторые из останков, удаляя соль и морскую воду.

"Мы не обнаружили каких-либо энергетических или агрессивных материалов", - сказал один из сотрудников ФБР, когда его спросили, были ли обнаружены какие-либо взрывчатые вещества.

Чиновники ФБР заявили, что у них пока нет информации о том, где были изготовлены некоторые компоненты воздушного шара, но обнаруженные доказательства могут быть использованы в разведывательных целях или для возможных уголовных обвинений.

Напомним, США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар, который считали разведывательным аппаратом.

Позже американские военные заявили, что ведут поиск остатков китайского разведывательного аэростата, сбитого в субботу ВВС США. Его хотят изучить наличие шпионских технологий Китая.

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