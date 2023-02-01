ФБР прийшло з обшуками в будинок Байдена у Делавері
ФБР розпочало обшуки в пляжному будинку президента США Джо Байдена у штаті Деравер.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на NBC.
Зазначається, що секретні документи були раніше виявлені в резиденції Байдена у Веллінгтоні й офісі аналітичного центру у Вашингтоні. Як заявив Білий дім, раніше в пляжному будинку нічого не було виявлено.
За словами журналістки CNN Кейтлан Коллінз, особистий адвокат Байдена підтвердив інформацію про обшуки в пляжному будинку, які відбуваються "за повної підтримки та співпраці президента".
"Ми матимемо додаткову інформацію після завершення сьогоднішнього обшуку", - додав адвокат.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час обшуків у домі Байдена у Вілмінгтоні, окрім секретних документів, були виявлені й блокноти, які містили інформацію, що мала державне значення.
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