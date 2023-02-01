ua ru
Ср, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ФБР прийшло з обшуками в будинок Байдена у Делавері

Новость на русском →
Середа 01 лютого 2023 17:06
ФБР прийшло з обшуками в будинок Байдена у Делавері Фото: Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

ФБР розпочало обшуки в пляжному будинку президента США Джо Байдена у штаті Деравер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NBC.

Зазначається, що секретні документи були раніше виявлені в резиденції Байдена у Веллінгтоні й офісі аналітичного центру у Вашингтоні. Як заявив Білий дім, раніше в пляжному будинку нічого не було виявлено.

За словами журналістки CNN Кейтлан Коллінз, особистий адвокат Байдена підтвердив інформацію про обшуки в пляжному будинку, які відбуваються "за повної підтримки та співпраці президента".

"Ми матимемо додаткову інформацію після завершення сьогоднішнього обшуку", - додав адвокат.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час обшуків у домі Байдена у Вілмінгтоні, окрім секретних документів, були виявлені й блокноти, які містили інформацію, що мала державне значення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФБР Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
DAILY
Битва за Вугледар. Що відбувається в місті і навіщо воно росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Битва за Вугледар. Що відбувається в місті і навіщо воно росіянам