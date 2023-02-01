ФБР прийшло з обшуками в будинок Байдена у Делавері

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NBC .

Зазначається, що секретні документи були раніше виявлені в резиденції Байдена у Веллінгтоні й офісі аналітичного центру у Вашингтоні. Як заявив Білий дім, раніше в пляжному будинку нічого не було виявлено.

За словами журналістки CNN Кейтлан Коллінз, особистий адвокат Байдена підтвердив інформацію про обшуки в пляжному будинку, які відбуваються "за повної підтримки та співпраці президента".

"Ми матимемо додаткову інформацію після завершення сьогоднішнього обшуку", - додав адвокат.