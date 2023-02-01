ФБР пришло с обысками в дом Байдена в Делавере
ФБР приступило к обыскам в пляжном доме президента США Джо Байдена в штате Деравер.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NBC.
Отмечается, что секретные документы были обнаружены ранее в резиденции Байдена в Веллингтоне и офисе аналитического центра в Вашингтоне. Как заявил Белый дом, ранее в пляжном доме ничего не было обнаружено.
По словам журналистки CNN Кейтлан Коллинз, личный адвокат Байдена подтвердил информацию об обысках в пляжном доме, которые происходят "при полной поддержке и сотрудничестве президента".
"У нас будет дополнительная информация после завершения сегодняшнего обыска", - добавил адвокат.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время обысков в доме Байдена в Уилмингтоне, кроме секретных документов, были обнаружены и блокноты, содержащие информацию, имеющую государственное значение .
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