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ФБР пришло с обысками в дом Байдена в Делавере

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Среда 01 февраля 2023 17:06
ФБР пришло с обысками в дом Байдена в Делавере Фото: Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

ФБР приступило к обыскам в пляжном доме президента США Джо Байдена в штате Деравер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Отмечается, что секретные документы были обнаружены ранее в резиденции Байдена в Веллингтоне и офисе аналитического центра в Вашингтоне. Как заявил Белый дом, ранее в пляжном доме ничего не было обнаружено.

По словам журналистки CNN Кейтлан Коллинз, личный адвокат Байдена подтвердил информацию об обысках в пляжном доме, которые происходят "при полной поддержке и сотрудничестве президента".

"У нас будет дополнительная информация после завершения сегодняшнего обыска", - добавил адвокат.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время обысков в доме Байдена в Уилмингтоне, кроме секретных документов, были обнаружены и блокноты, содержащие информацию, имеющую государственное значение .

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ФБР Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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