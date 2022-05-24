ФБР предотвратило попытку покушения на Джорджа Буша-младшего, - Forbes

ФБР предотвратили попытку покушения на бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Убийство планировал выходец из Ирака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
Покушение планировал выходец из Ирака, проживающий в штате Огайо. Заявлено, что он связан с террористической группировкой ИГИЛ. Прибыл в США в 2020 году, подав документы на предоставление убежища.
Планировал покушение с 2021 года и с этой целью совершил поездку в Даллас (Техас), чтобы провести видеосъемку дома Буша.
А неделю назад Буш-младший во время обсуждения вторжения РФ в Украину обмолвился и заявил о «неоправданном и жестоком» вторжении в Ирак. И быстро исправился.
Будучи президентом, в 2003 году Буш санкционировал вторжение в Ирак без санкции ООН. Поводом для начала войны стало предполагаемое наличие у Ирака оружия массового поражения, которое так и не нашли. Затянувшийся конфликт унес жизни сотен тысяч людей и заставил многих других покинуть свои дома.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с 43-м президентом США Джорджем Бушем. Поблагодарил бывшего главу Штатов за слова поддержки Украине.
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