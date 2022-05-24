ФБР запобігло спробі замаху на Джорджа Буша-молодшого, - Forbes

Замах планував виходець з Іраку, який проживає в штаті Огайо. Заявлено, що він пов'язаний із терористичним угрупованням ІДІЛ. Прибув до США у 2020 році, подавши документи на надання притулку.

Планував замах з 2021 року і з цією метою здійснив поїздку до Далласу (Техас), щоб провести відеозйомку будинку Буша.

А тиждень тому Буш-молодший під час обговорення вторгнення РФ в Україну обмовився і заявив про «невиправдане і жорстоке» вторгнення до Іраку. І швидко виправився.

Будучи президентом, 2003 року Буш санкціонував вторгнення до Іраку, без санкції ООН. Приводом для початку війни стала передбачувана наявність у Іраку зброї масової поразки, яку так і не знайшли. Той конфлікт, що затягнувся, забрав життя сотень тисяч людей і змусив багатьох інших залишити свої будинки.