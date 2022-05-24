ФБР предотвратило попытку покушения на Джорджа Буша-младшего, - Forbes

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

Покушение планировал выходец из Ирака, проживающий в штате Огайо. Заявлено, что он связан с террористической группировкой ИГИЛ. Прибыл в США в 2020 году, подав документы на предоставление убежища.

Планировал покушение с 2021 года и с этой целью совершил поездку в Даллас (Техас), чтобы провести видеосъемку дома Буша.

А неделю назад Буш-младший во время обсуждения вторжения РФ в Украину обмолвился и заявил о «неоправданном и жестоком» вторжении в Ирак. И быстро исправился.

Будучи президентом, в 2003 году Буш санкционировал вторжение в Ирак без санкции ООН. Поводом для начала войны стало предполагаемое наличие у Ирака оружия массового поражения, которое так и не нашли. Затянувшийся конфликт унес жизни сотен тысяч людей и заставил многих других покинуть свои дома.