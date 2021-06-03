ФБР підтвердило зв'язок кібератаки на JBS з російськими хакерами

У ФБР заявили, що за кібератаку на одну з найбільших у світі м'ясопереробних компаній JBS відповідає пов'язана з Росією хакерська група REvil, також відома як Sodinokibi. Компанія JBS відновила свою роботу.

У Білому домі пообіцяли порушити питання кібератак під час саміту президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним в Женеві.

"Наші системи знову в мережі, і ми не шкодуємо ресурсів для боротьби з цією загрозою, - заявив Андре Ногейра, генеральний директор JBS USA. - У нас є плани з кібербезпеки для вирішення таких проблем, і ми успішно їх виконуємо".

У ФБР заявили, що докладають всіх зусиль, щоб притягти винних до відповідальності. Атаку приписують REvil і Sodinokibi.