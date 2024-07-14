ФБР очолить розслідування замаху на Трампа, - AP

Що відомо про замах на Трампа

У штаті Пенсільванія, 14 липня, під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах.

Після звуків дуже схожих на постріли він торкнувся свого вуха, а потім присів на землю. На його обличчі можна було помітити трохи крові. Секретна служба США вивела Трампа зі сцени, після чого його було евакуйовано до медустанови.

За кілька годин у своїй соцмережі Truth Social Трамп заявив, що поранений у верхню частину правого вуха. Але як зазначали його представники, він "у порядку" та його життю нічого не загрожує.

За інформацією низки американських ЗМІ, стрілець, який вистрілив у Трампа, ймовірно, був на даху за межами місця проведення мітингу. Як повідомляється, його вбили співробітники Секретної служби.

Крім того, відомо про одного загиблого на мітингу, який загинув, швидше за все, від пострілу стрільця. Також повідомляється про ще одного тяжко пораненого.

Чинний президент Америки Джо Байден заявив, що у США немає місця такому насильству, і закликав усю країну засудити цей акт . Водночас він зазначив, що поки що не може назвати стрілянину на мітингу Трампа замахом.

Байден зазначив, що радий чути, що з Трампом усе гаразд. Після цього в Білому домі повідомили, що президент США провів розмову з Дональдом Трампом, проте деталі розмови не повідомляються.

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