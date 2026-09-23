У файлообмінника FEX.NET стався збій на тлі атак РФ

У компанії пояснили, що обмеження в роботі виникли через тимчасові проблеми з енергопостачанням комутаційних вузлів.

Повноцінний доступ до всіх функцій відновлять одразу після того, як МВС надасть дозвіл на подачу електроенергії.

За попередньою інформацією, сервіс має запрацювати у звичайному режимі до кінця цієї доби.

У FEX.NET запевнили, що ситуація жодним чином не вплинула на збережені дані. Усі файли користувачів перебувають у цілковитій безпеці.

Фото: збій у роботі FEX.NET(РБК-Україна)

Команда сервісу вже працює над рішеннями, які допоможуть уникнути подібних збоїв у майбутньому.

Користувачів перепросили за тимчасові незручності.