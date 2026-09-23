У файлообмінника FEX.NET стався збій на тлі атак РФ

Через технічний збій у роботі FEX.NET тимчасово недоступна частина функцій сервісу після атак РФ. Проблему планують усунути до кінця доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FEX.NET.
У компанії пояснили, що обмеження в роботі виникли через тимчасові проблеми з енергопостачанням комутаційних вузлів.
Повноцінний доступ до всіх функцій відновлять одразу після того, як МВС надасть дозвіл на подачу електроенергії.
За попередньою інформацією, сервіс має запрацювати у звичайному режимі до кінця цієї доби.
У FEX.NET запевнили, що ситуація жодним чином не вплинула на збережені дані. Усі файли користувачів перебувають у цілковитій безпеці.
Фото: збій у роботі FEX.NET(РБК-Україна)
Команда сервісу вже працює над рішеннями, які допоможуть уникнути подібних збоїв у майбутньому.
Користувачів перепросили за тимчасові незручності.
Нагадаємо, що під час масованої атаки 23 вересня російські війська завдали ударів по українських дата-центрах, намагаючись перервати сповіщення про повітряні тривоги.
За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, швидкі попередження про ракетні та дронові загрози мають критичне значення для безпеки цивільного населення.
Крім того, наслідки вогню по критичній цифровій інфраструктурі відчули й мешканці столиці через часткове зникнення інтернету у Києві.
Зокрема, через пошкодження одного зі столичних дата-центрів обладнання провайдерів UTELS та "Павутина" тимчасово залишилося без електроживлення.