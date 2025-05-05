Фаворит виборів у Румунії пояснив, чому він проти допомоги Україні

Відповідаючи на запитання про те, чому він виступав проти військової допомоги Україні, яка є сусідкою Румунії, Сіміон сказав, що "допомога зброєю обом сторонам невигідна Німеччині, Франції, Румунії, Польщі".

"Ми сказали, що будемо сприяти миру, і ми бачимо єдине розв’язання в деескалації цього конфлікту. Допомога зброєю обом сторонам - невигідна Німеччині, Франції, Румунії, Польщі. Ми дуже постраждали від цієї війни, і нам потрібен мир, як того хоче адміністрація Трампа ", - пояснив він.

Фаворит президентських виборів у Румунії зазначив, що потрібно "зупинити цю війну, щоб зупинити будь-які жертви серед цивільного населення".

"Ми повинні сподіватися та молитися, щоб мирні ініціативи Дональда Трампа спрацювали", - додав Сіміон.