Фаворит выборов в Румынии объяснил, почему он против помощи Украине

Победитель первого тура президентских выборов в Румынии Джордже Симион выступает против военной помощи Украине, но поддерживает "мирные инициативы" американского лидера Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Отвечая на вопрос о том, почему он выступал против военной помощи Украине, которая является соседкой Румынии, Симион сказал, что "помощь оружием обеим сторонам невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше".
"Мы сказали, что будем способствовать миру, и мы видим единственное решение в деэскалации этого конфликта. Помощь оружием обеим сторонам - невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше. Мы очень пострадали от этой войны, и нам нужен мир, как того хочет администрация Трампа", - пояснил он.
Фаворит президентских выборов в Румынии отметил, что нужно "остановить эту войну, чтобы остановить любые жертвы среди гражданского населения".
"Мы должны надеяться и молиться, чтобы мирные инициативы Дональда Трампа сработали", - добавил Симион.
В Румынии на выборах президента лучший результат получает ультраправый кандидат Джордже Симион. Второе место занимает бывший мэр Бухареста Никушор-Даниэль Дан, который также проходит во второй тур.
В то же время ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов на выборах, поэтому должен состояться второй тур. Планируется, что он состоится через две недели - 18 мая.
Как отметил историк и дипломат Роман Бессмертный в комментарии РБК-Украина, результаты президентских выборов в Румынии могут повлиять и на ситуацию в Украине.
В частности, ранее кандидат в президенты Румынии Джордже Симион выступал против военной помощи Украине.
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