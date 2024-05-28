Фаворит групи України на Євро-2024 оголосив заявку на чемпіонат: є сенсація

Керманич "червоних дияволів" Доменіко Тедеско викликав до національної команди 25 виконавців. До заявки не потрапив голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа.

Замість зіркового воротаря, який пропустив увесь сезон через важку травму, бельгійська збірна зробить ставку на Куна Кастельса, Матца Зельса та Томаса Камінскі. Хтось з них буде основним у поєдинках зі Словаччиною, Румунією і Бельгії.

Перший матч – 17 червня проти "соколів". Перед Євро-2024 бельгійці зіграють два спаринги. На 5 червня запланований товариський матч проти збірної Чорногорії, а 8 червня "червоні дияволи" зустрінуться зі збірною Люксембургу.

Попередній список збірної Бельгії на чемпіонат Європи-2024:

Воротарі: Кастельс, Зельс, Камінскі

Захисники: Кастань, Фас, Вітсель, Де Кейпер, Меньє, Дебаст, Вертонген, Теате

Півзахисники: Онана, Феррейра Карраско, Вранкс, Тілеманс, Мангала, Де Брюйне, Вермерен

Нападники: Лукебакіо, Доку, Опенда, Де Кетеларе, Бакайоко, Лукаку, Троссард

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.