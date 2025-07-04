FAVBET заявляє про відсутність податкових порушень і наголошує на прозорості своєї діяльності

Група компаній FAVBET заявляє про відсутність будь-яких претензій з боку податкових органів. Та називає публічні звинувачення у нібито несплаті податків з боку деяких народних депутатів безпідставними.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на FAVBET.
"Група компаній FAVBET своєчасно та в повному обсязі виконує всі податкові зобов’язання. Нам не відомо про жодні офіційні зауваження або перевірки з боку контролюючих органів", - йдеться в заяві компанії.
Водночас у компанії відзначають про загальний спад на ринку на рівні 20-25% і супровідне зростання частки нелегального сегмента. FAVBET закликає державу до посилення контролю саме в цьому напрямі.
Як повідомлялося раніше, 2024 року FAVBET сплатив до державного бюджету України 5,7 млрд грн податкових платежів. Це більш ніж удвічі вище за показники 2023 року.
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