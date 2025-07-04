FAVBET заявляє про відсутність податкових порушень і наголошує на прозорості своєї діяльності

"Група компаній FAVBET своєчасно та в повному обсязі виконує всі податкові зобов’язання. Нам не відомо про жодні офіційні зауваження або перевірки з боку контролюючих органів", - йдеться в заяві компанії.

Водночас у компанії відзначають про загальний спад на ринку на рівні 20-25% і супровідне зростання частки нелегального сегмента. FAVBET закликає державу до посилення контролю саме в цьому напрямі.