RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

FAVBET заявляет об отсутствии налоговых нарушений и подчеркивает прозрачность своей деятельности

Фото: FAVBET заявляет об отсутствии налоговых нарушений (facebook com favbetukrainecasino)
Автор: Юлия Бойко

Группа компаний FAVBET заявляет об отсутствии каких-либо претензий со стороны налоговых органов. И называет публичные обвинения в якобы неуплате налогов со стороны некоторых народных депутатов безосновательными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на FAVBET.

"Группа компаний FAVBET своевременно и в полном объеме выполняет все налоговые обязательства. Нам не известно ни о каких официальных замечаниях или проверках со стороны контролирующих органов", - говорится в заявлении компании.

В то же время в компании отмечают об общем спаде на рынке на уровне 20-25% и сопутствующий рост доли нелегального сегмента. FAVBET призывает государство к усилению контроля именно в этом направлении.

 

Как сообщалось ранее, в 2024 году FAVBET уплатил в государственный бюджет Украины 5,7 млрд грн налоговых платежей. Это более чем вдвое выше показателей 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News