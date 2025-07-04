FAVBET заявляет об отсутствии налоговых нарушений и подчеркивает прозрачность своей деятельности

Группа компаний FAVBET заявляет об отсутствии каких-либо претензий со стороны налоговых органов. И называет публичные обвинения в якобы неуплате налогов со стороны некоторых народных депутатов безосновательными.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на FAVBET.
"Группа компаний FAVBET своевременно и в полном объеме выполняет все налоговые обязательства. Нам не известно ни о каких официальных замечаниях или проверках со стороны контролирующих органов", - говорится в заявлении компании.
В то же время в компании отмечают об общем спаде на рынке на уровне 20-25% и сопутствующий рост доли нелегального сегмента. FAVBET призывает государство к усилению контроля именно в этом направлении.
Как сообщалось ранее, в 2024 году FAVBET уплатил в государственный бюджет Украины 5,7 млрд грн налоговых платежей. Это более чем вдвое выше показателей 2023 года.
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