FAVBET заявляет об отсутствии налоговых нарушений и подчеркивает прозрачность своей деятельности

"Группа компаний FAVBET своевременно и в полном объеме выполняет все налоговые обязательства. Нам не известно ни о каких официальных замечаниях или проверках со стороны контролирующих органов", - говорится в заявлении компании.

В то же время в компании отмечают об общем спаде на рынке на уровне 20-25% и сопутствующий рост доли нелегального сегмента. FAVBET призывает государство к усилению контроля именно в этом направлении.