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Favbet увеличил помощь ВСУ до 35 млн гривен

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Среда 07 сентября 2022 14:52
Favbet увеличил помощь ВСУ до 35 млн гривен Фото: Favbet увеличил помощь ВСУ до 35 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Группа компаний Favbet и фонд Favbet Foundation увеличили помощь Вооруженным силам Украины в 35 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что при содействии фонда и усилиями компании защитники Украины регулярно получают внедорожники, средства индивидуальной защиты, связи и разведки.

"Это лучшее, что мы сегодня можем сделать для нашей страны. Бизнес, власть и общество сплотились вокруг идеи победы. Мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее приблизить окончание войны и победу Украины", - говорит основатель Favbet Андрей Матюха.

Favbet увеличил помощь ВСУ до 35 млн гривен

Напомним, Favbet Foundation поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Сейчас 95% проектов ориентировано на помощь стране и армии.

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