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Favbet збільшив допомогу ЗСУ до 35 млн гривень

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Середа 07 вересня 2022 14:52
Favbet збільшив допомогу ЗСУ до 35 млн гривень Фото: Favbet збільшив допомогу ЗСУ до 35 млн гривень (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Група компаній Favbet та фонд Favbet Foundation збільшили допомогу Збройним Силам України до 35 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що за сприяння фонду і зусиллями компанії захисники України регулярно отримують позашляховики, засоби індивідуального захисту, зв’язку і розвідки.

"Це найкраще, що ми сьогодні можемо зробити для нашої країни. Бізнес, влада і суспільство згуртувалися навколо ідеї перемоги. Ми докладемо всіх зусиль, аби якомога швидше наблизити закінчення війни і перемогу України", - говорить засновник Favbet Андрій Матюха.

Favbet збільшив допомогу ЗСУ до 35 млн гривень

Нагадаємо, Favbet Foundation підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.

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