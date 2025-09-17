ua en ru
Favbet став титульним партнером хокейного клубу "Шторм"

Середа 17 вересня 2025 17:29
Favbet став титульним партнером хокейного клубу "Шторм" Фото: Favbet став партнером хокейного клубу "Шторм" (пресслужба)
Автор: Ілона Свиридова

Компанія Favbet підписала угоду про титульне партнерство з одеським хокейним клубом "Шторм". Тепер на формі гравців з’явиться логотип бренду, а сама команда матиме серйозну підтримку на шляху до нових перемог.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз Favbet.

Молодий клуб із півдня країни усього за рік зумів перевернути уявлення про український хокей. У своєму дебютному сезоні він виграв Кубок України 2024, залишивши позаду досвідчених суперників.

У чвертьфіналі одесити вибили київський "Сокіл" із рахунком 4:1, у півфіналі обіграли чинного володаря трофею "Кременчук", а у фіналі влаштували справжнє шоу проти "Тризуба" - 6:0. Для українського хокею це стало сигналом про те, що нова генерація готова боротися.

Партнерство з Favbet відкриває клубу шлях до розвитку інфраструктури, якісної підготовки та медійної впізнаваності.

"Для мене важливо, щоб спорт в Україні ставав магнітом для молоді. Коли діти бачать, що клуби з різних міст здатні перемагати, вони вірять у власні сили. Саме тоді спорт стає частиною культури", - каже засновник компанії Favbet Андрій Матюха.

Favbet став титульним партнером хокейного клубу &quot;Шторм&quot;Фото: ХК "Шторм" (пресслужба)

"Шторм" стає частиною ширшої стратегії компанії, яка вже багато років інвестує у спорт. Favbet підтримує хокейні клуби, співпрацює з федераціями баскетболу та фехтування, клубами Прем’єр-ліги з футболу.

Спільна історія Favbet та "Шторму" тільки починається. Проте, вже зараз сторони планують багато активностей для вболівальників та соціальних проєктів, котрі дозволять українському хокею заявити про себе ще голосніше.

"Ми добре розуміємо, наскільки важливо розширювати горизонти українського спорту. Для нас хокей - це можливість формувати командний дух у нових поколінь. "Шторм" довів, що амбіції та віра у власні сили можуть змінити розклад сил у лізі. Ми хочемо стати їхнім надійним партнером на цьому шляху", - коментує Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" має ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видану згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видану згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

