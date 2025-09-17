ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Favbet стал титульным партнером хоккейного клуба "Шторм"

Среда 17 сентября 2025 17:29
UA EN RU
Favbet стал титульным партнером хоккейного клуба "Шторм" Фото: Favbet стал партнером хоккейного клуба "Шторм" (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Компания Favbet подписала соглашение о титульном партнерстве с одесским хоккейным клубом "Шторм". Теперь на форме игроков появится логотип бренда, а у самой команды будет серьезная поддержка на пути к новым победам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Favbet.

Молодой клуб с юга страны всего за год сумел перевернуть представление об украинском хоккее. В своем дебютном сезоне он выиграл Кубок Украины 2024 года, оставив позади опытных соперников.

В четвертьфинале одесситы выбили киевский "Сокол" со счетом 4:1, в полуфинале обыграли действующего обладателя трофея "Кременчуг", а в финале устроили настоящее шоу против "Тризуба" - 6:0. Для украинского хоккея это стало сигналом о том, что новое поколение готово бороться.

Партнерство с Favbet открывает клубу путь к развитию инфраструктуры, качественной подготовки и медийной узнаваемости.

"Для меня важно, чтобы спорт в Украине становился магнитом для молодежи. Когда дети видят, что клубы из разных городов способны побеждать, они верят в свои силы. Именно тогда спорт становится частью культуры", - говорит основатель компании Favbet Андрей Матюха.

Favbet стал титульным партнером хоккейного клуба &quot;Шторм&quot;Фото: ХК "Шторм" (пресс-служба)

"Шторм" становится частью более широкой стратегии компании, которая уже много лет инвестирует в спорт. Favbet поддерживает хоккейные клубы, сотрудничает с федерациями баскетбола и фехтования, клубами Премьер-лиги по футболу.

Общая история Favbet и "Шторма" только начинается. Однако уже сейчас стороны планируют много активностей для болельщиков и социальных проектов, которые позволят украинскому хоккею заявить о себе еще громче.

"Мы хорошо понимаем, насколько важно расширять горизонты украинского спорта. Для нас хоккей - это возможность формировать командный дух у новых поколений. "Шторм" доказал, что амбиции и вера в собственные силы могут изменить расклад сил в лиге. Мы хотим стать их надежным партнером на этом пути", - комментирует Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ФАВБЕТ" имеет лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданную согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр02, кази2. с решением КРАИЛ №137 от 05.04.2021, с изменениями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хоккей
Новости
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре