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FAVBET став титульним партнером черкаського ЛНЗ

Вівторок 29 липня 2025 12:02
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FAVBET став титульним партнером черкаського ЛНЗ Фото: генеральний директор ЛНЗ Василь Каюк та директор БК Favbet Ігор Сірук (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

Футбольний клуб "ЛНЗ" (Черкаси) з української Прем’єр-ліги офіційно отримав нового титульного партнера. На сезон 2025/26 клуб підписав угоду про співпрацю з FAVBET.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Партнерство направлено на розвиток амбітної черкаської команди як на полі, так і за його межами.

На прес-конференції з нагоди оголошення співпраці ФК ЛНЗ також було презентовано оновлену форму команди з брендуванням FAVBET.

Новий дизайн футболки зберіг фірмовий елемент клубу - блискавки, що символізують швидкий та яскравий стиль гри черкаської команди. Офіційне підписання договору відбулося у присутності керівництва клубу, представників FAVBET, тренерського штабу та вболівальників.

FAVBET став титульним партнером черкаського ЛНЗ

Директор БК Favbet Ігор Сірук та директор з спортивного маркетингу БК Favbet Денис Якимов (фото: прес-служба)

"Ми віримо в український футбол та потенціал молодих команд, що не бояться кидати виклик набагато більш титулованим суперникам. ЛНЗ - амбітний та прогресивний клуб, що прагне розвитку. Наша компанія з радістю підтримуватиме їх на цьому шляху", - зазначив засновник FAVBET Андрій Матюха.

"Це партнерство - ще один крок у нашій місії підтримки українського спорту. Ми прагнемо допомагати клубам, які мають амбіцію, бачення та жагу до перемоги. FAVBET - не просто спонсор, а партнер, що разом із клубами будує майбутнє українського футболу", - зазначив директор БК Favbet Ігор Сірук.

Сьогодні український бренд FAVBET є одним з найбільших спонсорів вітчизняного футболу - компанія підтримує низку клубів в УПЛ та Першій Лізі та спонсорує футзальні чемпіонати.

FAVBET став титульним партнером черкаського ЛНЗ

Денис Якимов, директор зі спортивного маркетингу FAVBET, додав, що компанія розділяє з ЛНЗ бачення розвитку клубу та разом працюватиме над зростанням як в плані рівня гри, так і більш активного залучення фанатської спільноти.

Нагадаємо, ФК "ЛНЗ" - черкаський клуб, заснований у 2006 році. Перша команда з Черкащини, якій вдалось пробитись в українську Прем’єр-Лігу.

У своєму дебютному сезоні 2022/23 команда показала впевнену гру та посіла 7 місце серед 16 учасників. Свій перший матч в межах нового сезону УПЛ підопічні Віталія Пономарьова проведуть 2 серпня проти луганської "Зорі".

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