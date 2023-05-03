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Favbet став партнером проекту Денисова "Футбол 2.0"

Фото: Favbet став партнером проекту Денисова "Футбол 2.0" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Favbet став партнером групи YouTube-каналів "Футбол 2.0" журналіста Олександра Денисова.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Для Favbet важливо бути всередині гри: всередині спорту, всередині аудиторії вболівальників. Співпраця з Олександром Денисовим дає можливість ділитися якісним контентом та охоплювати ще більше фанатів футболу", - переконаний СОO Favbet Михайло Труба.

Ексклюзивне партнерство розраховане на три роки. Мета співпраці - підтримка інтересу українського вболівальника до футболу та розвиток українськомовного YouTube-контенту.

Олександр Денисов - заслужений журналіст України і спортивний ведучий. Заснував найбільшу групу YouTube-каналів "Футбол 2.0" - платформу з якісним футбольним контентом, де справжні фани та новачки у футболі знайдуть для себе цікаві формати.

"Партнерство "Футбол 2.0" і Favbet - дуже хороша новина саме для глядача. Ми об’єдналися заради однієї мети - якісний спортивний контент українською мовою на YouTube. А це означає, зокрема, ще більше нових програм, одна з яких вийде вже незабаром. Тож чекайте на прем’єру ще одного YouTube-каналу з нашої групи", - ділиться думками Денисов.

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Футбол