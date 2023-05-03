Favbet стал партнером проекта Денисова "Футбол 2.0"

"Для Favbet важно быть внутри игры: внутри спорта, внутри аудитории болельщиков. Сотрудничество с Александром Денисовым позволяет делиться качественным контентом и охватывать еще больше фанатов футбола", - убежден СОO Favbet Михаил Труба.

Эксклюзивное партнерство рассчитано на три года. Цель сотрудничества – поддержка интереса украинского болельщика к футболу и развитие украиноязычного YouTube-контента.

Александр Денисов – заслуженный журналист Украины и спортивный ведущий. Основал самую большую группу YouTube-каналов "Футбол 2.0" – платформу с качественным футбольным контентом, где настоящие фаны и новички в футболе найдут интересные форматы.

"Партнерство "Футбол 2.0" и Favbet – очень хорошая новость именно для зрителя. Мы объединились ради одной цели – качественный спортивный контент на украинском языке на YouTube. А это значит, в частности, еще больше новых программ, одна из которых выйдет уже в скором времени. Поэтому ждите премьеры еще одного YouTube-канала из нашей группы", - делится мнениями Денисов.