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Favbet придбав для ЗСУ ще 4 антидронові рушниці

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Четвер 03 серпня 2023 10:18
Favbet придбав для ЗСУ ще 4 антидронові рушниці Фото: Favbet придбав для ЗСУ ще 4 антидронові рушниці (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Favbet у рамках акції "КІБЕРПАНК 2023" закупила 4 сучасні комплекси придушення каналів управляння БПЛА KVS ANTIDRON-G6 (антидронові рушниці).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Найближчим часом комплекси будуть передані військовим та розпочнуть службу для захисту позицій від ворожих безпілотників.

Антидронові рушниці українського виробництва, зазначили в компанії.

"Таким чином Favbet не лише допомагає нашим захисникам ефективно протистояти російській агресії, але й підтримує вітчизняних виробників", - розповіли в компанії.

Нагадаємо, загалом зусиллями Favbet та за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation ЗСУ отримали понад 190 автомобілів та більш ніж 80 дронів з початку повномасштабного вторгнення.

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