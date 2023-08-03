Favbet приобрел для ВСУ еще 4 антидроновых ружья

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании .

В ближайшее время комплексы будут переданы военным и начнут службу для защиты позиций от вражеских беспилотников.

Антидроновые ружья украинского производства, отметили в компании.

"Таким образом Favbet не только помогает нашим защитникам эффективно противостоять российской агрессии, но и поддерживает отечественных производителей", - рассказали в компании.

Напомним, в целом усилиями Favbet и при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation ВСУ получили более 190 автомобилей и более 80 дронов с начала полномасштабного вторжения.