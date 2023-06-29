UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Favbet передав ще партію дронів для ЗСУ

Фото: Favbet передав ще партію дронів для ЗСУ (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Favbet у рамках акції "Кіберпанк 2023" придбала і передала для потреб Збройних сил України чергову партію дронів DJI Mavic 3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Дрони вже надійшли до підрозділів Сил оборони, які виконують бойові завдання на передовій.

Квадрокоптери допомагають українським захисникам здійснювати аеророзвідку – виявляти ворожі позиції та коригувати артилерійський вогонь.

Нагадаємо, всього за сприяння компанії Favbet та благодійного фонду Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 125 авто, більш ніж 80 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони склала понад 80 млн грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України