Favbet передал еще партию дронов для ВСУ

Дроны уже поступили в подразделения Сил обороны, выполняющие боевые задачи на передовой.
Квадрокоптеры помогают украинским защитникам осуществлять аэроразведку – выявлять вражеские позиции и корректировать артиллерийский огонь.
Напомним, всего при содействии компании Favbet и благотворительного фонда Favbet Foundation ВСУ получили уже более 125 автомобилей, более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.
В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Дроны уже поступили в подразделения Сил обороны, выполняющие боевые задачи на передовой.
Квадрокоптеры помогают украинским защитникам осуществлять аэроразведку - выявлять вражеские позиции и корректировать артиллерийский огонь.
Напомним, всего при содействии компании Favbet и благотворительного фонда Favbet Foundation ВСУ получили уже более 125 автомобилей, более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.
В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн грн.
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