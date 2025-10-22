Favbet Foundation співпрацює з Хорватією в рамках підтримки України, - Матюха

Центр адаптації для українців у Загребі

У квітні 2022 року Favbet Foundation підтримав відкриття Центру адаптації українців у Загребі. Це місце стало центром спілкування та розвитку для переселенців, де проводяться дитячі та дорослі майстер-класи, зустрічі й святкові заходи.

Фото: Favbet Foundation підтримав відкриття Центру адаптації українців у Загребі (Shutterstock)

Спершу у центрі безкоштовно викладали хорватську та англійську мови, а згодом додалися арт-терапія, спортивні тренування, творчі гуртки, уроки української, математики та читання.

У грудні 2023 року тут вперше провели свято Миколая за підтримки Favbet Foundation. Цей захід тепер проводиться щороку.

Фото: допомога від Favbet Foundation (Favbet Foundation)

У травні 2024 року фонд долучився до проведення спортивного фестивалю до Міжнародного дня праці організованого ГО "Червона Калина".

Подія об’єднала українців та хорватів, дала можливість взяти участь у майстер-класах та спільних активностях. Також того року відбулися гончарні майстер-класи та різдвяні заходи.

У центрі регулярно проводяться День української мови, День вишиванки та літні фестивалі, що допомагає переселенцям підтримувати зв’язок з традиціями та культурою.

Взаємодія Favbet Foundation з хорватською благодійною організацією Dobro Dobrim

Favbet Foundation взаємодіє з гуманітарна асоціація Dobro Dobrim (DoDo). Вона була створена у 2021 році для допомоги постраждалим від землетрусів, а після лютого 2022-го активно підтримує Україну.

Після аварії на Каховській ГЕС було підтримано доставку понад 11 тонн допомоги - продукти, одяг, засоби гігієни, медикаменти, матраци, дитячі товари та корм для тварин. До акції долучилися "Червона Калина", Dobro Dobrim, команда Favbet Foundation та сотні українських переселенців у Загребі.

У 2024 році фонд і партнери відправили велику кількість речей першої потреби, медичних засобів та технологічного обладнання.

Наступною масштабною ініціативою став вантаж, що включав гігієнічні набори, дезінфектори, продукти і медичне обладнання для українських медзакладів.

У підтримці проєкту брали участь Favbet Foundation, його президент Андрій Матюха, Dobro Dobrim, хорватські компанії Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade HEP та уряд Хорватії.

У серпні українська громада Загреба відзначила 34-ту річницю Незалежності України та одночасно організувала благодійний захід. Тоді було зібрано гуманітарну допомогу, включно з ліками, хірургічними наборами, продуктами, іграшками, меблями, велосипедами та лікарняним обладнанням. До події долучились Favbet Foundation, Dobro Dobrim, Посольство України та "Червона Калина".

Про діяльність Favbet Foundation

Взаємодія з волонтерами та хорватськими громадами показала результативність системної роботи.

Фото: Favbet Foundation планує продовжувати підтримку проєктів у сфері освіти та спорту (Favbet Foundation)

Президент Favbet Foundation Андрій Матюха зазначив, що кожен вантаж допомагає людям, які сьогодні тримають оборону вдома, а заходи в Хорватії підтримують переселенців і допомагають їм зберігати сили. Він додав, що важливо забезпечити регулярне надходження допомоги, тому налагоджуються партнерства та вдосконалюються шляхи доставки ресурсів.

Favbet Foundation планує продовжувати підтримку проєктів у сфері освіти та спорту.