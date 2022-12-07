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Favbet Foundation передав ЗСУ ще одну систему боротьби з ворожими дронами

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Середа 07 грудня 2022 12:51
Favbet Foundation передав ЗСУ ще одну систему боротьби з ворожими дронами Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ ще одну систему боротьби з ворожими дронами (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України вже другу систему боротьби з ворожими дронами KVERTUS KVS G-4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

У фонді зазначили, що антидронова рушниця українського виробництва.

"Favbet Foundation не тільки допомагає військовим нищити ворожі дрони, але й підтримує вітчизняних виробників", - говориться в повідомленні.

Першу систему KVERTUS KVS G-4 Favbet Foundation передав ЗСУ ще на початку листопада. Рушниця уже успішно допомагає захисникам України протидіяти ворожим дронам на південному фронті.

Favbet Foundation передав ЗСУ ще одну систему боротьби з ворожими дронами

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 45 авто - позашляховики, карети "швидкої допомоги", мікроавтобуси і вантажівки.

Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалому від війни населенню.

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