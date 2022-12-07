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Favbet Foundation передал ВСУ еще одну систему борьбы с вражескими дронами

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Среда 07 декабря 2022 12:51
Favbet Foundation передал ВСУ еще одну систему борьбы с вражескими дронами Фото: Favbet Foundation передал ВСУ еще одну систему борьбы с вражескими дронами (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины уже вторую систему борьбы с вражескими дронами KVERTUS KVS G-4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

В фонде отметили, что антидроновая винтовка украинского производства.

"Favbet Foundation не только помогает военным уничтожать вражеские дроны, но и поддерживает отечественных производителей", - говорится в сообщении.

Первую систему KVERTUS KVS G-4 Favbet Foundation передал ВСУ еще в начале ноября. Винтовка уже успешно помогает защитникам Украины противостоять вражеским дронам на южном фронте.

Favbet Foundation передал ВСУ еще одну систему борьбы с вражескими дронами

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 45 автомобилей - внедорожники, кареты "скорой помощи", микроавтобусы и грузовики.

Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.

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