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Favbet Foundation передав ЗСУ на донецький напрямок позашляховик Mitsubishi L200

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Середа 28 червня 2023 14:57
Favbet Foundation передав ЗСУ на донецький напрямок позашляховик Mitsubishi L200 Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ на донецький напрямок позашляховик Mitsubishi L200 (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України, який виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, позашляховик Mitsubishi L200.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль уже залучений до виконання бойових завдань і допомагає захисникам на передових позиціях найгарячіших ділянок фронту.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 125 авто, 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 65 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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